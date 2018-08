Sampieri, incendio in una falegnameria

Scicli - Grave incendio questa mattina intorno alle 9.30 in contrada Gorgo Pero, a Sampieri, in una falegnameria che al momento era in piena attività. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Molto probabilmente, le fiamme sono scoppiate a causa di un corto circuito.

Il fuoco ha seriamente danneggiato in modo irreparabile i macchinari del magazzino e le scorte di legname. Per fortuna, non si registrano danni a persone. Il locale, dopo alcune ore, è stato messo in sicurezza. Non si conoscono con esattezza l'etità dei danni subiti.