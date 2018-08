A Siracusa arriva il Symphony, lo yacht da 150 milioni di dollari. VIDEO

Siracusa - E' tornato a Siracusa il Symphony, uno degli yacht più lussuosi al mondo che si stima valga 150 milioni di dollari.

In questo momento, si trova ormeggiato a Siracusa. La proprietà è dell’imprenditore francese Bernard Arnault che secondo la rivista Forbes è il quarto uomo più ricco del mondo, con un patrimonio netto di 38 miliardi di dollari.

Bernard Arnault è proprietario del gruppo del lusso Lvmh, Moët Hennessy Louis Vuitton S.A, la holding multinazionale specializzata in beni di lusso, specializzata negli accessori di moda, e Moët Hennessy, specializzata in vini e alcolici. I marchi sotto il controllo della holding sono Dior, Tag Heuer, Fendi, Louis Vuitton, Bulgari e Moet-Chandon. Il costo giornaliero per ormeggiare uno yacht di queste dimensioni, oltre i 90 metri di lunghezza, si aggira intorno ai 960 euro, circa 21.735 euro al mese.

Lo Yacht è stato costruito da Feadship in Olanda e ha una lunghezza di 101 metri e può contare su 8 cabine (1 privata Vip, 6 doppie e una suite), una piscina con il fondale in vetro, un teatro, un cinema, una sauna, una palestra, un centro bellezza, una biblioteca e un eliporto a prua. Gli interni sono stati progettati da François Zuretti, noto interior designer, mentre l'esterno della nave è stato progettato da Tim Heywood. E' progettato per trasportare 36 passeggeri.

Non è la prima volta che il mega milionario decide di fare una tappa a Siracusa, evidentemente una delle sue mete preferite.