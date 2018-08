Ciccio Barone esperto del sindaco Cassì a titolo gratuito

Ragusa - Ciccio Barone, ex assessore comunale, sarà esperto del sindaco Peppe Cassì per quanto riguarda il turismo e gli spettaocoli. La nomina è stata effettuata tramite determina sindacale ma viene specificato che la sua collaborazione sarà a titolo gratuito. Barone, dunque, sarà un collaboratore del sindaco per quanto riguarda le aree d'interesse citate. Barone è stato il regista della campagna elettorale di Cassì.