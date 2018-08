E' morto l'operatore Tv Filippo Stancanelli

Catania - Filippo Stancanelli, 52 anni, operatore televisivo free lance, è scomparso stanotte a Catania dopo una breve e brutta malattia. Aveva cominciato a lavorare, giovanissimo, a Telesicilia Color, era passato poi a Telejonica. Apprezzato nel mondo dell'informazione per la professionalità e il tratto umano, più di recente si era messo in proprio e prestava la sua opera anche per televisioni nazionali italiane ed estere. Lascia la moglie e due figli piccoli. I funerali si svolgeranno domani, 11 agosto, alle dieci nella Chiesa cristiana evangelica di via Susanna a Catania.