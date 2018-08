Nido di Caretta caretta in Oasi Simeto

CATANIA, 10 AGO Per il quarto anno consecutivo le tartarughe marine 'Caretta caretta' per la nidificazione hanno scelto le spiagge dell'Oasi del Simeto. Lo rende noto la Città Metropolitana di Catania, che gestisce l'area. Le uova sono state trovate a fine giugno dai volontari del Wwf Sicilia Nord Orientale a seguito di un'assidua attività di monitoraggio della spiaggia nell'area protetta. Il nido è stato recintato e segnalato da un cartello. Il ritrovamento è il risultato dell'attività di molteplici Associazioni ambientaliste no profit, Ripartizione Faunistico Venatoria, WWF e "Nuova Oasi", insieme all'Ente gestore. "La nidificazione continua nella nota la Città Metropolitana attesta l'importanza naturalistica della spiaggia e dell'area protetta, sorvegliate dal personale di vigilanza della Città Metropolitana di Catania diretto da Gaetano Torrisi, per contrastare le attività illecite".