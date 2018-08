Shopping online, l'esempio del settore casa e di DMC Shop

Oggi la spesa online rappresenta un importantissimo canale di vendita per numerose imprese. A dimostrarlo sono i dati pubblicati dall'Osservatorio eCommerce B2c, che ha sottolineato le buone performance degli e-commerce in Italia. Un contesto in cui a brillare è anche la Sicilia, tra le regioni più attive nella vendita e nell'acquisto online. Secondo i dati Istat sono infatti più di 3500 i commercianti dell'Isola che hanno voluto investire sull'e-commerce.

Tra i fattori più importanti che hanno portato il web a diventare una delle 'vetrine' più visitate c'è la grande crescita del settore dell'arredamento e dell'oggettistica per la casa, una new entry in un contesto commerciale da tempo dominato da editoria, tecnologia e cosmesi. Lo studio dell'Osservatorio ha evidenziato un aumento del fatturato del 31% nell'ultimo anno per l'home living. Una richiesta che ha portato DMC Shop, negozio noto per l'offerta di prodotti innovativi per la casa, a puntare maggiormente sul mondo dello shopping online. Mentre per i mobili di grandi dimensioni si continua a preferire il negozio fisico, l'e-commerce è infatti la scelta prediletta per acquistare prodotti per l'arredamento e accessori domestici. Non stupisce quindi il successo degli ecommerce a cui il consumatore si rivolge per trovare articoli pensati per venire incontro a esigenze particolari, spesso difficili da reperire nei negozi fisici tradizionali.

DMC Shop e le potenzialità dello shopping online

Sia per quanto riguarda i piccoli arredi, che le decorazioni e gli oggetti per la casa, sono sempre di più gli italiani che decidono di sfruttare internet come primo canale per trovare l'ispirazione per l'acquisto perfetto. Un dato evidenziato anche dal valore della pubblicità online, che ha superato quello dell'advertising televisivo. Lo stesso DMC Shop ha nel tempo affiancato alla promozione sul teleschermo un fornito catalogo online, riuscendo a cavalcare il trend della spesa per la casa su internet.

Non si parla solo di grandi mobili, ma anche di piccoli arredi, e accessori per migliorare la propria qualità della vita in casa. Una gamma di prodotti piuttosto vasta, come si nota anche osservando le recensioni e il portale online di DMC Shop, che va dagli articoli per la cucina, agli accessori per il bagno, passando per il tempo libero e la cura degli animali domestici. Stando alla stampa di settore è il vasto assortimento di prodotti disponibili, insieme alla convenienza del prezzo, a fare la forza dello shopping online.

DMC Shop e negozi online, diversificare l'offerta per conquistare i clienti

Non tutti i consumatori hanno le stesse esigenze. Le statistiche dell'Osservatorio evidenziano una crescente fascia di consumatori che prediligono i dispositivi mobile, oltre che il diverso comportamento e volume di spesa di acquirenti abituali e sporadici, che spendono rispettivamente una media di 1357 contro 284 euro all'anno.

Tipologie di compratori e utenti diverse, a cui gli e-commerce di prodotti per la casa si rivolgono modellando la propria proposta in base alle loro richieste. Un punto, quello della diversificazione dell'offerta, su cui DMC Shop ha voluto investire. Convenienza e innovazione sono infatti aspetti importanti, ma non si può certamente ignorare la capacità di proporre una selezioni di prodotti accattivante che possa conquistare diverse fasce di clientela.

Vista l'evoluzione dello shopping online e i trend che ne indicano le ottime potenzialità, non stupisce la sempre maggiore attenzione a questo canale di vendita da parte dei negozi di arredamento tradizionali siciliani e italiani. In futuro potremo quindi aspettarci da parte degli imprenditori dell'Isola un aumento degli investimenti mirati a potenziare questi potenti vettori commerciali.