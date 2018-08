40 mila uova sequestrate in tutta Italia, anche fra Ragusa e Catania

Ragusa - Sono state sequestrate dai carabinieri del comando per la tutela dell'agroalimentare 40 mila uova non tracciabili in tutta Italia. 4 mila unità sarebbero state sequestrate anche fra le province di Ragusa e Catania. E’ stata eseguita una azione di monitoraggio presso aziende avicole dislocate sui territori di competenza.

L’attività preventiva nel comparto avicolo nel corso dell’anno ha portato al sequestro di 465.852 uova e a decine di migliaia di euro di sanzioni. Le uova non tracciate potrebbero provocare seri rischi alla salute, in primis la salmonellosi.