Rissa fra romeni, sette arresti a Ispica

Ispica - I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno arrestato 7 rumeni per rissa aggravata, rissa che si è verificata la scorsa notte.

Durante un normale servizio di controllo, i militari sono incappati in una rissa che si era sviluppata all'interno di un parcheggio di un distributore di benzina di Ispica. Intervenuti per sedare la rissa e prestare insieme al personale medico le prime cure ai due rumeri che avevano avuto la peggio, hanno identificato tutti i partecipanti alla rissa e sono stati tutti arrestati.

In particolare, sono stati arrestati Daniel Coman, 30 anni, con precedenti, M. i. incensurato; O. z., incensurato; U. a. s., incensurato; G. l. i., incensurato; D. s., incensurato; M. m., incensurato.

I 7 sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.