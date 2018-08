Vittoria, bonificate due grosse discariche abusive

Vittoria - Gli operai della Tech hanno provveduto in questi giorni a rimuovere una discarica abusiva lungo l'ex provinciale Berdia-Piano di Savia, dove erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere. L'intervento si è concluso ieri, e oggi la ditta è nuovamente al lavoro per bonificare un'altra area, quella della Strada Mazza, a Scoglitti, oggetto di una segnalazione sui social: anche in questo caso, si sta provvedendo a rimuovere una grande mole di rifiuti e a ripulire i cigli della strada. Appena due giorni fa era stato effettuato un altro intervento in Via del Cerasuolo.

Nel frattempo, mentre prosegue il lavoro delle guardie ambientali e della Polizia municipale, che su precise disposizioni della Commissione prefettizia hanno intensificato i controlli al fine di sanzionare gli incivili, ha preso il via la campagna di sensibilizzazione - promossa dal Comune e dalla Tech - che punta ad informare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti. Manifesti e brochure multilingue informano sui numeri da chiamare per prenotare il ritiro a domicilio e sugli orari di funzionamento dell'isola ecologica di Via Virgilio Lavore, allo scopo di arginare il fenomeno dell'abbandono di ingombranti.