Vittoria, sequestrati 70 kg di carne in cattivo stato

Vittorai - La polizia di Vittoria e i Carabinieri dei Nas, nell'abito di alcuni controlli di routine effettuati in diversi settori, ha provveduto ieri a sequestrare 70 kg di carne in carne in cattivo stato di conservazione e non tracciata.

Il sequestro amministrativo e penale di alimenti, si è unito anche alle 18 violazioni amministrative relative a occupazioni abusive di suolo pubblico, ampliamento non autorizzato di superficie di vendita, mancanza di un attestato per alimentaristi; schede per HACCP non complete; muri scrostati; planimetria non conforme e modifica destinazione d'uso, omessa installazione misuratore fiscale, precarie condizioni igienico-sanitarie, mancato rispetto delle condizioni igieniche e sanitarie nella produzione e trasformazione degli alimenti.

Sono anche state sospese 2 attività per precarie condizioni igieniche, denunciato un uomo in stato di libertà per aver impiegato nella preparazione di alimenti merce in cattivo stato di conservazione.