Tu chiamala se vuoi, cipolla

Giarratana - Tradizionale Sagra della Cipolla, degustazione di piatti a base di cipolla, il 14 agosto a Giarratana. Il 14 è ormai una data fissa. Per l'occasione vengono allestiti degli stand, per le vie del paese, dove, questo ortaggio viene cucinato e servito in tutte le versioni possibili e immaginabili, cotta e cruda, e accompagnata da formaggi tipici ed ottimo vino.

L'atmosfera è genuina, con contorni barocchi ed aria di montagna. La sagra è l'occasione per migliaia di turisti di gustare questo saporitissimo ortaggio dal colore bianco e dalla forma schiacciata, che a Giarratana è unico nel suo genere. Mercatino dell'artigianato, folklore e musica

La cipolla di questo centro montano è unica nel suo genere, piatta e incredibilmente dolce. E' un tipico prodotto giarratanese, un'originale specie più carnosa e chiara rispetto alle varietà più comuni della tavola, che arriva a pesare sino a trecento grammi. Le grandi dimensioni rappresentano la sua unicità. Per una volta è lei, la "Cenerentola" della cucina, la protagonista della festa: la cipolla, la musica, i suoni, l'arte e i fuochi di artificio sono il suo contorno.