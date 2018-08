Mega raduno di naturisti alla foce del Platani

Agrigento - Mega raduno di naturisti oggi, 11 agosto, alla foce del Platani, Agrigento. L'evento s'intitola "Nudissimi alla foce del Platani” e si svolgerà a pochi passi da Borgo Bonsignore. Il raduno prevede l'arrivo di naturisti da ogni angolo della Sicilia e anche da altre parti d'Italia. Non sono mancate neanche le polemiche ad Agrigento, vista la particolarità dell'evento.



I naturisti si erano dati appuntamento alla Riserva naturale di Torre Salsa, ma c'erano state proteste e lamentele da parte di alcuni bagnanti con tanto di bambini al seguito che si erano rivolti ai gestori della Riserva, il Wwf.



C'è sempre da considerare, come in ogni cosa, il rovescio della medaglia: alcune strutture ricettive della zona, infatti, vivono grazie a questo particolare turismo. In altre località, potenzialmente molto meno dotate dell’agrigentino, si è creato un indotto turistico legato al naturismo ed oggi rappresentano un’eccellenza in ambito nazionale.



In ogni caso, la zona scelta oggi è più lontana da occhi indiscreti. In attesa dell'arrivo di tempi migliori.