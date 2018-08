Scicli: si inaugura la mostra Vista Mare di Gianni Mania

Scicli - Si inaugura domenica 12 alle ore 20 al Convento del Carmine “ VISTA MARE” la mostra fotografica di Gianni Mania. Introdurranno la mostra è il libro omonimo ( ediz. Giorgio Mondadori) i critici Elisa Mandarà e Paolo Nifosì .

Chi vive in un isola, non può non avere un rapporto privilegiato con il mare e le dinamiche che in esso si instaurano e Gianni Mania il mare lo fotografa da una vita.

In Vista Mare l'approccio è assolutamente inedito, intelligente e ironico, di forte potenza espressiva e compositiva. Le spiagge sono il colorato palcoscenico per un lavoro fotografico di grande valenza socio antropologica. Se i media ci bombardano di immagini turistiche con in bella mostra spiagge ordinate ed organizzate e corpi di giovani che sembrano usciti da Baywatch , in Vista Mare quest'ordine è sovvertito, qui c'è la vita vera, ci sono le persone con il loro sovrappeso, con le loro abitudini riprodotte nell'intimità degli accampamenti precari, con i valori della famiglia !

… E quando le spiagge vengono abbandonate dalla presenza umana, in una sorta di contrappasso Gianni Mania ripercorre gli stessi luoghi cogliendo gli aspetti iconici ed estetici del paesaggio, questa volta l'approccio è lirico, e le immagini che ci restituisce nella seconda parte del libro sono delle vere e proprie composizioni poetiche.