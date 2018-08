Conclusa la Masterclass di Tromba a Chiaramonte

Chiaramonte Gulfi - Si è conclusa ieri, 10 agosto, la prima settimana di Masterclass di Tromba, tra le tre previste ed inserita nell'articolato e ricco programma dell'International Music Masterclass & Festival 2018, organizzato a Chiaramonte Gulfi dal direttore artistico M° William Castaldi.

Giunta all'ottava edizione, l'International Music Masterclass e Festival 2018, ha visto convenire a Chiaramonte Gulfi giovani promettenti trombettisti provenienti da ben 12 paesi del mondo: Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Israele, Portogallo, Russia, Scozia e Svizzera, i quali, benchè provenienti da esperienze didattiche diverse, accomunati dalla passione per la musica, entusiasti dell'esperienza appena conclusa si sono ripromessi di partecipare all'International Musica Masterclass &Festival in programma il prossimo anno per ripetere tale qualificante esperienza.

Un unicum, infatti, tale iniziativa a livello non solo regionale ma anche nazionale resa possibile grazie alla professionalità e lungimiranza dell'ideatore e motore della manifestazione stessa ovvero il M° William Castaldi, il quale, essendosi perfezionato e laureatosi all'estero, in Danimarca, ha avuto la possibilità di arricchire la propria esperienza professionale ed umana. "Mi sono reso conto, già dalla mia età di 21 anni che, potevo fare incontare "due mondi" commenta il m° William Castaldi" ovvero la realtà avanzatissima in cui mi sono perfezionato musicalmente e la bellezza e tradizione della mia terra, Chiaramonte Gulfi, vocata dall'antichità alla cultura ed all'accoglienza. Questa l'idea a fondamento del mio impegno: dare possibilità di confrontarsi con realtà avanzatissime al livello mondiale nell'ambito musicale e in diversi strumenti come la Tromba, il Corno, il Flauto, Pianoforte, Trombone ed Oboe e favorire, altresì, la conoscenza della terra iblea nei vari aspetti culturali, musicali, sociali.

Docenti della Masterclass, appena conclusa, sono stati gli illustri professionisti ed artisti di altissimo livello internazionale come il grande M° Wim van Hasselt, trombettista e solista Belga il quale, lo scorso 8 agosto, ha anche svolto un partecipato ed applauditissimo concerto presso la Chiesa di S. Filippo in Chiaramonte Gulfi ed il docente e professionista M° Kristian Steenstrup, trombettista, docente presso la "Royal Academy of Music" di Aarhus in Danimarca e di masterclass in molti Paesi del mondo tra cui Canada, Israele, Brasile, Taiwan, Giappone, Norvegia, Svezia, Scozia, Inghilterra, Irlanda, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Estonia, Spagna ed Italia.

L'nternational Music Masterclass & Festival 2018 prosegue con le successive Masterclass in programma:

dal 13 al 17 Agosto p.v. terrà la Masterclass di Corno il M° Hans van der Zanden, primo Corno della Brussels Philharmonic Orchestra's e collaboratore di numerose orchestre in varie parti del Mondo.

Dal 14 al 19 Agosto p.v. Masterclass di Tromba tenuta dall'illustre M° Andrea Lucchi, Prima Tromba dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia e collaboratore di numerose orchestre internazionali.

Anche per le suddette Masterclass collaborerà al Pianoforte il M° Maria Eshpai, di origine Russa, lavora come accompagnatrice presso il "Royal Academy of Music in Aarhus" (Danimarca). Il M° Maria Eshpai è Pianista accompagnatore del famosissimo trombettista, tra i migliori al mondo, Hakan Hardenberger

Dal 28 Agosto al 1° settembre p.v. si terrà inoltre la Masterclass in Organo del M° Diego Cannizzaro, organista, pianista e clavicembalista di fama internazionale.

Prossimi Concerti in programma:

il 18 Agosto p.v. alle ore 21.00 Ensemble di Trombe direttore M° Andrea Lucchi presso Anfiteatro del Santuario Maria SS. di Gulfi- Chiaramonte Gulfi; il 19 Agosto p.v. alle ore 21.00 Concerto M° Andrea Lucchi-M° William Castaldi (trombe) e M° Maria Eshpai (pianoforte) presso Chiesa S. Filippo in Chiaramonte Gulfi; il 3 Settembre p.v. alle ore 21.00 il M° William Castaldi (tromba) e Diego Cannizzaro (organo) presso la Chiesa S. Filippo in Chiaramonte Gulfi.