A Ortigia, l'ex pornostar Sasha Grey

Siracusa - E' stata una delle pornostar più popolari e pagate al mondo. Nel 2011, addirittura, è stata nominata tra le 12 stelle del porno più popolari: Sasha Grey, ieri pomeriggio, ha condiviso un selfie fatto a Ortigia, sia su Facebook che su Instagram.

Uno scatto che la vede in primo piano e un commento: “#Ortigia has my heart and soul! #sicily #siciliabella”. Un profilo seguito da oltre 3 milioni di utenti. Sasha Grey era già stata a Ortiga lo scorso anno ed evidentemente ha apprezzato la cittadina di Ortigia che le è rimasta nel cuore.

Nel 2011 Sasha ha dato ufficialmente l'addio al mondo del porno. E' un'attrice di film indipendenti, scrittrice e modella.