Pozzallo: a Raganzino, un campo di basket

Pozzallo - Realizzato sul lungomare di Raganzino un campo di pallacanestro regolamentare grazie ad una sinergia tra il Lions Club di Modica e l’amministrazione comunale di Pozzallo. I Lions hanno donato due canestri alla città di Pozzallo nell’ambito del programma del distretto Lions Sicilia “cento piazze per lo sport” al fine di sensibilizzare i giovani ai valori dello sport, un progetto che è stato anche sostenuto dall’intervento di due aziende site nell’agglomerato industriale Modica - Pozzallo Caffè Moak e Agriplast. Il Comune di Pozzallo ha curato il progetto e la realizzazione del campo di basket in un’area centrale della città inserendo così Pozzallo fra i 40 comuni in cui i i Lions hanno installato oltre 120 canestri. Il campo di Pozzallo è già diventato da subito un momento di aggregazione con dei ragazzi che hanno improvvisato dei tornei, ancor prima della formale inaugurazione che si terrà nei prossimi giorni e ciò a conferma del successo dell’iniziativa.



“E’ un bell’esempio di collaborazione fra associazioni del privato sociale e le pubbliche istituzioni, entrambi al servizio delle comunità – afferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna -, abbiamo ulteriormente valorizzato il lungomare Raganzino, dopo i recenti interventi di arredo urbano e verde. Questo campo di basket accrescerà ancor più l’aggregazione giovanile in un quartiere in passato ingiustamente dimenticato”.



“La donazione dei due canestri – spiega il presidente del Lions club di Modica Luigi Giarratana - è un mezzo per poter promuovere valori positivi come unione, amicizia, gioco di squadra e sana competizione nei ragazzi”. La realizzazione del campo di basket è stata coordinata da Giuseppe Azzaro per il Lions Club di Modica e dall’assessore allo sport Giuseppe Giudice .