Fuori pericolo il comunale travolto da auto incustodita

Modica - E’ stata sciolta la prognosi per il dipendente comunale di Modica, Corrado Caruso, 53 anni, rimasto vittima del grave incidente stradale avvenuto in Via Sorda Sampieri, sulla Modica Mare, il 23 luglio. L’uomo, marito della neo consigliera comunale, Lucia Ingarao, ha lasciato la Rianimazione dell’Ospedale Cannizzaro di Catania per essere trasferito in Riabilitazione. Caruso era alla guida di una moto di grossa cilindrata, proveniente da Marina di Modica, quando all’altezza di un ristorante di Via Sorda Sampieri una Lancia Y, senza conducente e incontrollata era sbucata dal piazzale del locale pubblico investendo la vittima e successivamente un altro veicolo che proveniva dal senso opposto.