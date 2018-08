Santa Croce: domenica 12 agosto i funerali di Francesco e Mirko

Santa Croce Camerina - Si svolgeranno domenica 12 agosto, alle ore 10.30 presso la chiesa madre di Santa Croce Camerina, i funerali dei due ragazzi di 18 e 19 anni rimasti uccisi a causa di un incdente stradale all'alba di mercoledì 8 agosto, Francesco Arrabito e Mirko Sokmani. L'autopsia è ancora in fase di svolgimento ed è iniziata alle 7 di stamani all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, come disposto dalla Procura. Il medico legale è il dottor Giuseppe Iuvara.

La vicenda ha avuto un impatto devastante sull'intera comunità di Santa Croce e non solo: Francesco, alla guida dello scooter, si è schiantato contro un camion che era fermo sulla carreggiata. Il mezzo, è stato sequestrato e sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti. Mirko, che occupava il posto passeggeri, è stato sbalzato sull’asfalto. I primi ad accorrere sul posto sono stati gli amici che si trovavano in sella alle altre moto, i quali erano riusciti a scansare il camion. Per l'intera gioranta di domani il sindaco di Santa Croce, Giovanni Barone, ha proclamato il lutto cittadino.

Stamani, all'obitorio, erano presenti in rappresentanza dei genitori delle vittime gli avvocati Fabrizio Cavallo, Stefano Schininà e Pasqualino Cilia. L'indagato, cioè il proprietario del veicolo incriminato, è difeso dall'avv. Giuseppe Russotto.