Scicli: un kg di marijuana sotto il carrubo, arrestato Valerio Levante

Scicli - I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di marijuana, Valerio Levante, 40 anni, pregiudicato sciclitano.

Dopo avere avuto alcune indicazioni sulla possibilità che l'uomo potesse spacciare, i carabinieri hanno iniziato le operazioni di perquisizioni.

Nella casa in paese erano stati rinvenuti alcuni involucri con residui di stupefacente, che hanno convinto gli investigatori ad estendere la perquisizione al podere di campagna in uso esclusivo all’uomo. Nel terreno di pertinenza del podere è stata rinvenuta, grazie al fiuto del cane e ben occultata sotto un carrubo una busta di cellophane con un kg di marijuana.

Levante è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio a disposizione del P.M. di turno della Procura di Ragusa.