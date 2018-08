Morte di Aldo Agosta, sette indagati

Scicli - Sette sanitari dell'ospedale Maggiore di Modica indagati. Nei reparti pronto soccorso, ortopedia e rianimazione. Per la morte del 75enne Aldo Agosta. L'uomo è morto a fine maggio dopo qualche giorno di ricovero a Modica, dove era stato trasportato dopo un incidente in scooter registratosi in piazza Carmine. Agosta era finito sotto un camion in manovra, riportando una frattura alla spalla. Nel volgere di qualche giorno le sue condizioni sono peggiorate sino al decesso. Ora gli avvisi di garanzia per sette, fra medici e sanitari.