Vi ha morso una zanzara? Una soluzione inedita, il ghiaccio secco

Chi non ha dovuto fare i conti in estate con la puntura di una zanzara? In farmacia, ma anche nei supermercati, esistono sia prodotti repellenti come spray, o creme, su base chimica, o omeopatica, sia lenitivi post puntura. Ragusanews propone, per sedare il prurito post puntura di zanzara, un metodo originale e non sconosciuto, comunque efficace. Il ghiaccio secco. Si tratta di un prodotto facilmente reperibile in farmacia, usato soprattutto in ambito sportivo per i traumi da gioco.

Il ghiaccio secco deve essere spruzzato sulla parte dell'arrossamento dovuto alla puntura di zanzara. In un primo momento sentirete una sensazione di calore sulla pelle, dopo qualche minuto non avvertirete più nulla, e vi dimenticherete dell'odiata zanzara.