Chiaramonte si prepara a Zuppà

Chiaramonte Gulfi - Con grande attesa e fervore torna all'interno del centro storico di Chiaramonte Gulfi, la manifestazione cha ha il piacere di far assaporare tutto il bello che bolle in pentola. È "ZUPPÀ 2018", organizzata dalle circa 20 associazioni chiaramontane facenti parte della Consulta dei Giovani ed il Consorzio Chiaramonte, i quali come ogni anno si stanno spendendo per presentare due giorni carichi di emozioni. Il tutto grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale e all'indispensabile partecipazione di tutte le attività commerciali del territorio che hanno il piacere di contribuire all'iniziativa.

"Con grande orgoglio la Consulta quest'anno ha voluto dare un segno ancora più forte rispetto agli altri anni - dichiara il presidente della consulta Giancarlo Catania - unendo fortemente alla manifestazione il tema della disabilità. Disabilità intesa come accessibilità attraverso la pianificazione all'interno dell'evento dell'abbattimento delle barriere architettoniche e di posti auto dedicati. Ed inoltre vista come vera e propria integrazione e collaborazione all'interno dello staff esecutivo dell'evento. Per questa ragione l'Hashtag che abbiamo lanciato quest'anno è #Zuppàpertutti."

Nella giornata di lunedì 20 agosto alle 10.30 presso il centro diurno San Giuseppe sito in piazza Maggiore Cutello n°14, si terrà la conferenza stampa di presentazione di questa particolare tematica a cui saranno presenti inoltre le associazioni di categoria, ed il presidente del "DISABILITY PRIDE" Carmelo Comisi, i quali hanno tutto il piacere di collaborare e partecipare alla organizzazione in merito dell'evento.

Questo dunque è quello che la Consulta Giovanile ha il piacere di proporre nel week-end di fine agosto e a cui nessuno può mancare.