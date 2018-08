Aretha Franklin è grave, familiari: pronti al peggio. VIDEO

Detroit- Aretha Franklin è in fin di vita. Questa la notizia esclusiva riportata dal sito Showbiz411, che in un articolo a firma dell’amico di famiglia Roger Friedman rivela che la cantante è “gravemente malata“, circondata nella sua casa di Detroit “dalla famiglia e dalle persone più vicine che si starebbero già preparando al peggio”. La Franklin ha compiuto 76 anni a marzo. La famiglia della “Regina del Soul”, spiega ancora Friedman, “chiede preghiere e privacy”. “Mancherà molto come madre, sorella, amica, cugina – scrive Friedman, lasciando così intendere l’estrema gravità della condizioni di salute dell’artista -. Ma la sua eredità è più grande della vita stessa”.

Nel 2010 alla leggendaria cantante era stato diagnosticato un cancro mentre l’ultima performance pubblica, ricorda Showbiz411, risale all’agosto dello scorso anno, con l’esibizione al Philadelphiàs Mann Center: “Uno show miracoloso – si legge – visto che Aretha stava già combattendo con la disidratazione e la mancanza di forze“. La cantante americana ha vinto 18 Grammy Awards ed è stata la prima donna a conquistare un posto nella Rock and Roll Hall of Fame.

Nel video, la commozione di Obama