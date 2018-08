Marilyn Monroe nuda, ritrovata scena che si credeva distrutta

Marilyn Monroe nuda. È stata ritrovata una scena di nudo di Marilyn Monroe ritenuta distrutta. Si tratta di una sequenza nel film 'Gli Sposat' (Misfits) del 1961 con Clark Gable. Nella scena d’amore tra i due, l’attrice fa cadere il lenzuolo che la copre, rimanendo così completamente nuda.

Il ritrovamento del filmato è opera dallo sceneggiatore Charles Casillo il quale mentre faceva ricerche per il suo libro, 'Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon', ha scoperto che il produttore del film, Frank Taylor, aveva conservato la scena, mentre la maggior parte delle riprese non usate per il film erano state distrutte.

Secondo quanto scrive Huffington Post, l’idea di far cadere il lenzuolo era venuta dalla stessa Marilyn, tuttavia alla fine il regista, John Huston, decise di tagliarla perché ritenuta superflua per la storia. La sceneggiatura di 'The Misfits' fu scritta da Arthur Miller, all’epoca marito della Monroe: se la scena non fosse stata tagliata, sarebbe stata la prima di nudo di un’attrice americana in un un film.