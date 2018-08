Il bus scoperto arriva a Modica Alta

Modica - Sette fermate per poter permettere ai turisti di visitare la parte storica di Modica, le sue tipiche stradine ed i suoi monumenti. E' il tour che partirà ufficialmente il 14 di agosto e che oggi ha visto un prologo con un giro inaugurale riservato ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e alle autorità locali. L'accordo era stato raggiunto tra il Comune di Modica e la Ditta Sais lo scorso mese di novembre. Il percorso prevede le fermate in: Corso Umberto (Piazza Monumento) C.so S.Giorgio, C.so Francesco Crispi, Piazza S.Teresa, S.Maria del Gesù, P.zza S.Giovanni, Via Marchesa Tedeschi e nuovamente Corso Umberto al capolinea. Sono previste 12 corse giornaliere dalle 10 alle 21, la durata media di ogni corsa è di 45 minuti e il costo del biglietto 5 euro. In tale spesa sono compresi gli auricolari per ascoltare la guida turistica (disponibile in 5 lingue). Il ticket avrà una durata giornaliera, in pratica il turista potrà salire la mattina e riprenderlo la sera dopo aver visitato a suo piacimento Modica Alta.