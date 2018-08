Marina di Ragusa, letture al porto

Ragusa - Seconda edizione con la mini rassegna "Porto un libro - letture d'estate sotto l'ombrellone” al Porto turistico di Marina di Ragusa. Giovedì 16 agosto, alle ore 19.30 la Piazzetta del Mare ospiterà la presentazione del libro di poesie "Tenni a mmari" di Pippo Di Noto edito da Le Fate. L’incontro sarà condotto da Lucia Papaleo che del volume di poesie dice: “Il poeta ha piantato una tenda nel suo giorno-presente e in essa ha raccolto quella sapienza che possedeva già dentro di sé, trasformando modi di dire, proverbi e ricordi, in versi e poesie ben temprati, che reggono al nuovo tempo e agli urti della rapidità moderna, della lingua “orizzontalizzata”, come la definì Vincenzo Consolo, influenzata cioè dai mezzi di comunicazione di massa”. Il prossimo mercoledì 22 agosto, sempre alle 19,30, sarà invece presentato il libro "L'autista di Al Capone" di Domenico Seminerio edito da Sikè Edizioni. In questo caso sarà il prof. Giuseppe Traina a dialogare con l’autore. La mini rassegna è promossa dal Mosac (Movimento Sicilia Arte e Cultura), in collaborazione con il Centro Servizi Culturali e il Porto Turistico di Marina di Ragusa ed è curata da MediaLive. L’intento è quello di conoscere autori locali di grande interesse, godendo dello splendido tramonto che si può ammirare dal Porto, e così invogliare alla lettura, approfittando dei momenti di relax estivi, magari sotto l’ombrellone come suggerisce lo stesso sottotitolo.