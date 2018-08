Giarratana - Oggi 14 agosto 2018 a Giarratana si celebra, come da tradizione la “Cenerentola” della cucina Iblea. E’ in corso, infatti la tradizionale sagra della Cipolla di Giarratana, che vede quest’anno la sua Quarantesima edizione.

Giarratana, è divenuta famosa, esclusivamente alla coltivazione di questo particolare ortaggio, appartenente alla famiglia delle liliacee. La cipolla bianca di Giarratana, ha un consistente valore nutritivo, grazie alla presenza di sali minerali e di vitamine, soprattutto è ricca di vitamina C, ma contiene anche molti fermenti che aiutano la digestione e stimolano il metabolismo. Ottima se consumata a crudo nelle insalate. Inoltre, la cipolla di Giarratana, contiene un ormone vegetale, che possiede una forte azione antidiabetica.

A Giarratana, ogni anno in occasione della festa di San Bartolo, durante la vigilia di Ferragosto, si perpetua una tradizione antichissima con l’organizzazione della una sagra, che mette in vetrina le peculiarità di questo ortaggio, proprio nel centro montano dell’area Iblea, richiamando migliaia di persone e diventando il punto di riferimento di questo famoso ortaggio, dove è possibile acquistare i prodotti tipici del territorio e fare una degustazione della cipolla utilizzata in vari modi. La cipolla di Giarratana è di colore bianco ed il suo peso può variare dai trecento fino ad arrivare al peso di un Chilogrammo. Visto il suo sapore dolciastro, in cucina il suo utilizzo è molto vario. Viene anche utilizzata, per il confezionamento di marmellate, e per condire le famose scacce di pomodoro e cipolla ma io oggi vi ho voluto proporre una ricetta facile e veloce che ne esalta il gusto e i sapori.

Basteranno pochissimi ingredienti p preparare questa ricetta :



Cipolle di Giarratana gratinate al forno.

Vediamo come procedere.

