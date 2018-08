Giorgia Surina in vacanza a Caltagirone

Caltagirone - Giorgia Surina è approdata in Sicilia e in questi giorni è stata a Caltagirone. E subito dopo si è trasferita a Noto. Dopo una passeggiata al corso e una colazione siciliana, Giorgia, voce e volto noto di radio e tv, è stata vista a passeggio tra le bellezze architettoniche del giardino di pietra. Riconosciuta dai fan non si è sottratta alle foto di rito.