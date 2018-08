Noto, sold out per Nicola Piovani e Antonello Venditti

Noto - Ancora un sold out di Notomusica 2018 con Nicola Piovani e una scalinata della Cattedrale piena per il concerto di Antonello Venditti, così Noto si prepara alla settimana di Ferragosto e agli appuntamenti inseriti nel cartellone Effetto Noto.

Il pianista e Premio Oscar 1999 Nicola Piovani e il cantautore Antonello Venditti sono stati i protagonisti dell’ultimo weekend: il primo è stato applaudito da oltre 700 persone dopo il concerto “La Musica è Pericolosa” al Teatro Noto d’Estate mentre il secondo ha fatto cantare, ed emozionare, oltre mille persone sulla scalinata della Cattedrale. Il miglior modo per cominciare la lunga settimana di Ferragosto, un’altra di Effetto Noto salutata anche dall’inaugurazione del tappeto di sale colorato realizzato in via Rocco Pirri dall’associazione Maestri Infioratori di Noto per l’8^ edizione di “Arte in Sali…ta - Ho a cuore l’Opam”.

Oggi martedì 14 agosto torna l’appuntamento con Noto in Jazz, la rassegna curata da Francesco Rubino: nel cortile del Convitto delle Arti si esibiranno Dino Rubino (pianoforte) e Rino Cirinnà (sassofoni, flauti e clarinetto).

Mercoledì 15 agosto è il giorno dedicato alla festa della Madonna Assunta che si svolgerà a San Corrado Fuori le Mura mentre giovedì 16 agosto restano confermati gli appuntamenti al Centro Pio La Torre di Lido di Noto e quelli al Museo del Mare di Calabernardo. Sempre giovedì 16 agosto è in programma il penultimo appuntamento con Notomusica 2018 e stavolta protagonista sarà Gloria Camper con il suo pianoforte (Teatro Noto d’Estate, inizio 21.15); così come è in programma un altro appuntamento con lo spettacolo “Invisibili - Memorie notturne del Val di Noto” (ex Cantina Sperimentale, inizio 21 e 22.30).

Venerdì 17 agosto torna l’appuntamento con l’itinerario guidato delle chiese del centro storico a cura della cooperativa Oqdany e quello musicale con “Note di Noto - Classica…e oltre” (Teatro Noto d’Estate, inizio ore 21.30).

Sabato 18 agosto spazio allo sport, con la 18^ edizione della Camminata di San Corrado e 4° Memorial Franco Di Leonforte organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Atletica Noto e all’inaugurazione della mostra “Basta 0.1” dell’artista Giuseppe Patanè nella Galleria Palazzo Nicolaci.

Domenica 19 agosto, infine, gran finale di Notomusica 2018 col concerto “Bach is in the hair”, con Ramin Bahrami e Danilo Rea al pianoforte.