Rotaract a sostegno della lotta alla sclerosi multipla

Ispica - La ricerca ha fatto grossi passi in avanti ma per una persona con sclerosi multipla oggi coltivare i propri interessi personali, la sfera emotiva, acquisire consapevolezza e conoscenze significa migliorare la propria qualità di vita. La sclerosi multipla non rappresenta un ostacolo per i progetti personali, la professione lavorativa, la vita affettiva, la genitorialità, le proprie passioni". Angelo La Via, presidente regionale dell'Associazione italiana sclerosi multipla, e commissario della sezione di Ragusa, spiega con poche parole, che tutti possono aiutare le persone con sclerosi multipla, malattia del sistema nervoso centrale. Un piccolo aiuto per mantenere la propria qualità di vita.

Acquista così un valore ancora più grande l'iniziativa del Rotaract Club Pozzallo-Ispica che ha voluto organizzare un pomeriggio di socializzazione terminato con una donazione destinata alla riparazione del mezzo della sezione AISM di Ragusa.

Al "Casale dei Giardini" a Ispica, si è svolto un Hawaiian Pool Party, al quale hanno preso parte vari club del Rotaract Distretto 2110 e diversi soci dell'associazione AISM di Ragusa. Ore che sono trascorse tra sfide in acqua, balli di gruppo, e karaoke. "Le persone con sclerosi multipla di Ragusa, e di Ispica in particolare, combattono ogni giorno contro una malattia che prova letteralmente a fermarle. Noi tutti insieme possiamo aiutarle ad affrontare questa sfida quotidiana" ha concluso il commissario della sezione iblea, La Via.

Spazio anche alla cerimonia delle consegne dove è stato riconfermato come presidente, per il secondo anno consecutivo, Giovan Battista Alfieri. Il presidente del Rotaract Club Pozzallo-Ispica ha voluto sottolineare il senso di un intervento a favore di AISM ed ha relazionato sulle attività svolte durante lo scorso anno sociale proiettando un video delle attività e degli eventi ai quali il Club ha partecipato e anticipando gli obiettivi per il nuovo anno. Presentato il neo direttivo: il vice presidente Rosa Pace, il segretario Maria Sipione, il prefetto Valentina Alfieri, il tesoriere Venere Piluso. Presenti anche il delegato della zona Iblea Stefano Firrito e il vice Aurelia Brancato. Alla serata hanno preso parte il presidente Rotary Rino Galfo e la consorte Daniela Cataudella. Ed i componenti dell'esecutivo distrettuale il consigliere Gaetano Brunetti Baldi, il vice Federico Scalisi e il tesoriere distrettuale Gaetano Avellone. Un ringraziamento alla tipografia Master Graphic di Priolo Gargallo per la realizzazione dei loghi apposti all'automezzo a titolo gratuito e poi al gruppo Nova Quadri di Ragusa per un contributo.