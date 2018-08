Il violinista di fama mondiale Dubach a Scicli

Scicli - E' stato riconosciuto, per quanto uomo discreto. Il violinista svizzero Alexandre Dubach è stato in questi giorni in vacanza a Scicli con la moglie.

Virtuoso dalla tecnica impeccabile, Alexandre Dubach è artista che, grazie ad una innata sensibilità musicale e personale, è capace di interpretazioni di straordinaria intensità e grande profondità, doti che l’hanno portato a incidere i difficilissimi concerti di Nicolò Paganini per diverse “etichette”.

Ha iniziato lo studio del violino all’età di soli 7 anni. Tra i suoi insegnanti si ricordano: Yehudi Menuhin, Nathan Milstein, Magda Lavanchy Salvatore Accardo.