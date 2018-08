Memorial Francesco Ficili: una festa di sport, basket e amicizia

Scicli - E' stata chiusa con un arrivederci al prossimo anno la V edizione del Memorial "Francesco Ficili" e con l'annunzio di novità in cantiere come lo svolgimento in notturna e l'istituzione della categoria Pink per le ragazze.

La manifestazione di quest'anno è stata una vera festa dello sport e di amicizia per la massiccia partecipazione di atleti della pallacanestro locale, provinciale e regionale, per la formula del 3 vs 3, che dal 2020 farà parte del programma delle prossime Olimpiadi, per il piacere di confrontarsi e rafforzare il piacere di rincontrarsi e di vivere momenti di sport e di sano agonismo con nuovi e vecchi compagni di gioco.

Incontri spettacolari per l'intensità del gioco prodotto dai singoli team, per l'agonismo grintoso e per le mutevoli azioni di gioco all'interno di uno spazio circoscritto alla metà del campo di gioco.

Il ricordo di Francesco rappresentato dagli striscioni che arredavano gli spalti del campo di gioco, il coro degli ultras del Siracusa calcio e la presenza di un numeroso pubblico che ha assistito alle gare e alla cerimonia di premiazione sono stati i cardini di una cornice magica per una manifestazione che rappresenta uno dei più importanti tornei estivi di basket del litorale ibleo.

Complessivamente si sono date battaglia ben 28 formazioni nelle categorie Open, Misto, Under 20, Under 17 e Under 14.

Più di 150 atleti si sono così confrontati e dato spettacolo nei turni di qualificazioni di venerdì e di sabato e nelle finali di domenica 12 agosto all'interno del campo esterno del polivalente di Jungi.

La prima formazione qualificata nella categoria Open avrà diritto di partecipare alla finale regionale 2019 del torneo di Capo D'Orlando e alla finale Nazionale di Riccione.

La premiazione è stata effettuata immediatamente dopo le gare di finali di fronte ad un pubblico numeroso ed attento da parte del Vice Sindaco avv. Caterina Riccotti per l'Amministrazione Comunale, del Presidente dell'USD "F. Ciavorella" dott. Antonio Carestia e per la famiglia da Paolo Ficili fratello di Francesco.

Queste sono le formazioni prime classificate per ogni singola categoria:

Open:

1 classificata Pasticceria Andrea Giannone (Stefano Cataldi, Vito Ferlito, Alfonso Gebbia, Grimaldi Gabriele)

2 classificata Pozzangeles (Colosi Dario, Ba Dachir, Agnello Modica Nunzio, Lucio Lonatica)

Migliore giocatore: Alfonso Gebbia

Misto:

1 classificata Squadra di Casa (Miccichè Andreina, Miccichè Bartolomeo, Miccichè Giuseppe, Miccichè Marianna)

2 classificata LFL (Enrico Lorefice, Giorgio Lorefice, Alessandra Falla, La Rocca Gioele)

Migliore giocatrice: Clara Gugliotta

Under 20:

1 classificata Falcons (Antoci Matteo, Santacroce Gabriele, Francesco Agnello, Lorenzo Vittorio Occipinti)

2 classificata NOVE TV (Agolino Alessio, Giannone Antonio, Giannone Michele, Di Stefano Paolo)

Migliore giocatore: Andrea Ricca

Under 17:

1 classificata Profumo di Pizza Beach (Branca Ettore, Lorefice Salvatore, La Pira Alessio)

2 classificata Vetreria Galanti (Timperanza Nicola, Iacono Guglielmo, La Rocca Gioele, Marino Bartolomeo)

Migliore giocatore: Gioele La Rocca

Under 14:

1 classificata Savio (Marco Vitale, Niccolò Vitale, Mauro Cataudella, Alessio Diquattro)

2 classificata Gli Amici di Maria De Filippi (Occhipinti Simone, Statello Stefano, Ciavorella Gaetano, Miccichè Stefano)

Migliore giocatore: Alessio Diquattro