Ferragosto, in Sicilia piove di notte, afa di giorno

Qualche acquazzone notturno, nella parte tirrenica della Sicilia, e un po' di nuvole che ancora persistono ma che non allontanano i vacanzieri dalle spiagge. Il sole la fa da padrone, invece, nella parte meridionale dell'Isola.

I turisti - si registra un numero consistente di presenze, con località come Lampedusa, Pantelleria, Cefalù che contano picchi d'affluenza - possono anche visitare siti archeologici e musei. Nel capoluogo siciliano, quest'anno Capitale italiana della cultura, sono numerose le iniziative culturali, a partire dalle attività di "Manifesta" e quelle ad essa collaterali.

MERCOLEDI' 15 AGOSTO Al Nord bel tempo salvo residui piovaschi al mattino sulla Romagna nonché nuvolosità medio-alta sul Triveneto in diradamento. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 31. Al Centro instabile su regioni adriatiche con rovesci e temporali, meglio altrove ma con rischio temporali diurni sul Tirreno. Migliora la notte. Temperature in calo, massime tra 25 e 28. Al Sud instabile su gran parte delle regioni peninsulari e Sicilia con temporali in forma sparsa, più sole sulle Ioniche. Temperature in calo, massime tra 26 e 29.

GIOVEDI' 16 AGOSTO Al Nord giornata in prevalenza soleggiata seppur con locali cumuli in sviluppo diurno sui rilievi alpini ma con fenomeni associati molto isolati. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 33. Al Centro bel tempo prevalente ma con ancora con rischio di temporali diurni su dorsale, basso Lazio e interne sarde. Buono in serata. Temperature in aumento, massime tra 26 e 31. Al Sud irregolarmente nuvoloso con locali piovaschi o temporali, più diffusi durante le ore centrali. Temperature in flessione, massime tra 25 e 28.

VENERDI' 17 AGOSTO Al Nord prevalgono condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi su pianure e pedemontane, possibili piovaschi invece sulle Alpi ma solo nel pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 29 e 33. Al Centro bel tempo prevalente ma con ancora con qualche temporale diurno su dorsale, basso Lazio e interne sarde in assorbimento serale. Temperature stabili, massime tra 26 e 31. Al Sud prevalgono le schiarite al mattino salvo disturbi sul basso Tirreno, pomeriggio con temporali. Temperature poco variate, massime tra 25 e 28.