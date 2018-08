E' morta Rita Borsellino

Palermo - E' morta a 73 anni Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo. Sposata dal 1969, aveva tre figli. Dopo l'uccisione del fratello era diventata testimone della lotta alle criminalità organizzate. "Con grande dolore rendiamo noto che Rita Borsellino, presidente di questa associazione, è tornata alla casa del Padre - hanno annunciato nel pomeriggio i componenti del Centro studi Paolo Borsellino -. Abbracciano i figli e le nipoti". Proprio lo scorso febbraio era morto il marito, Renato Fiore.

Nel 1995 Rita Borsellino era diventata vicepresidente di Libera, associazione anti-mafia fondata da don Luigi Ciotti, di cui era stata nominata presidente onoraria nel 2005. Carica che aveva ricoperto fino a quando, nell'inverno dello stesso anno, si era candidata senza successo alla presidenza della Regione Siciliana. Nel 2012 si era candidata anche a sindaco di Palermo, perdendo di misura le elezioni primarie del centrosinistra (in quell'occasione si impose il giovane Ferrandelli). Rita Borsellino era appoggiata da una parte del Partito Democratico, da Sinistra Ecologia Libertà, dalla Federazione della Sinistra, dai Verdi e dall'Italia dei Valori.

Farmacista, era diventato personaggio pubblico dopo la morte del fratello paolo, avvenuta il 19 luglio del 1992.

"Provo grandissimo dolore per la scomparsa di Rita Borsellino, che con la sua dolce determinazione ha combattuto tante battaglie non solo di legalità e civiltà nella nostra Isola e nel nostro Paese.

Rita ha saputo trasformare la tragedia e la violenza che hanno colpito la sua famiglia in impegno civile; un impegno che ha contribuito a trasformare Palermo e che rimarrà scolpito nella storia e nella memoria di questa città.

In questo momento triste sono vicino alla sua straordinaria famiglia, cui va un caloroso abbraccio."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, apprendendo della scomparsa di Rita Borsellino oggi a Palermo.