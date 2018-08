Scicli - E' apparso a ferragosto, come accade per quelli importanti. Un fenicottero è approdato stamani nella spiaggia del lido Arizza, tra Donnalucata e Cava d'Aliga. L'insolita presenza è stata notata dai bagnanti, che hanno cercato di non disturbare l'elegante ospite.

Foto di Corrado Severi.