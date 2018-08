Marta Danisi, la siciliana morta nel crollo del ponte di Genova. FOTO

Genova - Marta Danisi, 29 anni, bellissima. Lavorava come infermiera ad Alessandria. Era nell'auto col fidanzato toscano. Era una emigrata per lavoro. E' morta nel crollo del ponte di Genova. Marta era di Sant'Agata di Militello, nel Messinese, lavorava come infermiera all'ospedale "Ss. Antonio e Biagio" di Alessandria. Era nell'auto del fidanzato, Alberto Fanfani nel momento del disastro.

I due fidanzati avevano programmato il loro matrimonio nel maggio 2019. A Sant’Agata Militello Marta era molto conosciuta per la sua solarità e disponibilità ed apprezzata per aver fatto una scelta professionale difficile inseguendo una passione che l’ha portata lontana dalla sua terra.

Il Sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso ha scritto: “Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana, la giovane Marta Danisi, deceduta in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Stessa sorte è toccata al fidanzato che era in macchina con Lei. A nome di tutta la comunità santagatese esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti”.

La notizia si è diffusa nel paese d'origine nel pomeriggio di ieri dopo che le forze dell'ordine, in seguito al riconoscimento del corpo, hanno avvertito la famiglia della ragazza. Marta ha vissuto anche a Pisa.