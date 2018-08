Le Rane di Ficarra e Picone su Rai Uno il primo settembre

Roma - Le Rane approdano su Rai 1 il prossimo 1 settembre in prime time. Il promo dello spettacolo sta andando in onda già da molti giorni sulle reti Rai. Mostra i due comici Ficarra e Picone al teatro Greco di Siracusa che discutono ironicamente sull’acustica del luogo sottolineando come i Greci lo avessero costruito per consentire a tutti gli spettatori un ascolto senza problemi.

I due protagonisti hanno dato vita ad uno spettacolo moderno, con grandi effetti visivi per la cui realizzazione sono stati impegnati 42 attori con le musiche eseguite dal vivo dei ‘SeiOttavi’.

La commedia di Aristofane “Le Rane” fu rappresentata per la prima volta nel 405 a.C. alle Lenee, feste dell’antica Atene dedicate al dio Dionisio. Fu accolta con un grande successo e replicata, forse l’anno successivo. Le repliche, a quei tempi erano alquanto atipiche. Ma il lavoro aveva un grande valore artistico e sociale.Inoltre era un periodo molto difficile per Atene che stava per perdere la supremazia. Un anno dopo si sarebbe arresa a Sparta. Il popolo sentì che l’ironia presente nella commedia si riferiva anche alla situazione politica. E, con un excursus temporale, Ficarra e Picone uniscono il passato al presente.