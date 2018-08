Ma Quale Miami, il nuovo singolo di Edobass

Ispica - La Sicilia non ha nulla da invidiare a Miami! Così il rapper ispicese EdoBass esordisce nel suo nuovo singolo dal titolo ‘Ma Quale Miami’. Rapper del collettivo Mitra Music, classe 1993, ha da pochissimo pubblicato il suo nuovo singolo disponibile in streaming su Spotify e con il video ufficiale su YouTube. All’interno del videoclip, girato da Gianluca Guarino, Roberto Celestri e Alessandro Dantoni si notano paesaggi della zona Sud della Sicilia, messa in risalto dai colori vivaci, dai panorami mozzafiato e dalla qualità della vita che il territorio offre.