Il vecchio di 102 anni che ha guidato una Rolls Royce per 82

Questo vecchio di 102 anni ha guidato la stessa Rolls Royce per 82 anni. Si tratta di una Rolls Royce del 1928. Il signor Allen Swift ha ricevuto questa Rolls-Royce Piccadilly-P1 Roadster del 1928 da suo padre, nuovo di zecca - come regalo di laurea nel 1928. Ha guidato sempre e solo questa bellissima auto fino alla sua morte, avvenuta l'anno scorso, all'età di 102 anni. Era il più vecchio proprietario vivente di un'auto che è stata acquistata nuova. L'auto è stata donata a un museo di Springfield dopo la sua morte. Ha percorso 172.000 miglia, marcia ancora come un orologio svizzero, è silenziosa a qualsiasi velocità ed è in perfette condizioni estetiche. L'auto ha 82 anni.