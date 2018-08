Modica - Giorgia e Francesca, due bambine che frequentano la scuola media, hanno rinvenuta in piazza Mediterraneo a Marina di Modica, un portafoglio perso per strada da un ignoto. Le bimbe, accortesi della gravità della cosa, hanno preso in mano il portamonete e hanno chiamato una vigilessa del corpo dei polizia municipale, che le ha ringraziate, e ha avvisato la centrale per verificare eventuali denunce di smarrimento.

L'episodio è avvenuto stamane.