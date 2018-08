Incendio vicino pizzeria a Sampieri, panico all'una di notte

Scicli - Un incendio è divampato alle 01:45 di stanotte, giovedì, a Sampieri in via Madera di fianco alla pizzeria Il Galeone. Gli abitanti di via Porto Santo hanno arginato l’incendio in attesa del pronto arrivo dei Vigili del Fuoco. Il rogo è stato circoscritto e non ha provocato gravi danni. Alle 02:30 la situazione è rientrata nella normalità.