Inizia l'anteprima di Birrocco a Marina di Ragusa

Ragusa - Inizia stasera a Marina di Ragusa, nella piazza che sovrasta il porto turistico, la tre giorni di anteprima summer di “Birrocco”, l’evento che a settembre (7,8 e 9) riempierà il centro storico di Ragusa con stand, palchi e soprattutto migliaia di partecipanti. Ma intanto è in riva al mare, con una vista mozzafiato sulla darsena piena di barche, che il festival delle birre artigianali dedicato soprattutto alle produzioni siciliane e italiane, torna ad essere punto di riferimento anche durante il mese di agosto. Da oggi, 17 agosto e fino a domenica 19 agosto, Birrocco propone il suo format di successo che unisce le craft beer alla musica, per un vero e proprio divertimento continuo. Per questo sabato 18 agosto c’è una vera e propria sorpresa perché dalle 18 alle ore 22 c’è il “Birrocco Sunset Party” ovvero un evento nell’evento, con la partecipazione del pluripremiato bartender Mattia Cilia che proporrà tre ricette originali e esclusive dedicate al beermixology, con cocktail preparati anche con la birra, mentre la parte musicale sarà curata da Angelo Ferreri & Moon Rocket. In seconda serata si alterneranno alla consolle Giovanni Massari, Eugenio Ferrara e Mc Casty. Domenica sera, per la giornata conclusiva, in consolle saranno invece Gianni Martorana, Alexander Piccionello e Giovanni Massari. Ma il focus centrale resta sulle birre, le vere protagoniste delle tre serate in programma a Marina e a Ragusa con la possibilità di una scelta di oltre cento tipologie diverse che permetteranno a chiunque di trovare le migliori produzioni artigianali. Un appuntamento che permetterà anche ai numerosi turisti di conoscere meglio ed apprezzare le eccellenze del territorio ibleo e siciliano, ammirando uno straordinario panorama sul mare e sul Porto Turistico di Marina di Ragusa.