L'attrice Loredana Cannata a Scicli

Scicli - Iblea di Giarratana, l'attrice Loredana Cannata ha deciso di fare una vacanza a Scicli stamani. Famosa per la Donna lupo di Aurelio Grimaldi, Senso 45, con Tinto Brass, nel 2012 è tornata sul grande schermo con Magnifica presenza, interpretando una casting, per la regia di Ferzan Özpetek. Nel 2014 è stata scelta – unica attrice italiana – dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino per il suo nuovo film, Youth - La giovinezza.