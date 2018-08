E' morto Salvatore Carbonaro

Scicli - E' morto ieri, a 60 anni, Salvatore Carbonaro. Salvatore lavorava come assistente amministrativo in una scuola, e in passato aveva svolto il glorioso lavoro del padre, Giovanni, ovvero quello di fotografo. La famiglia Carbonaro a Scicli ha legato il suo nome, nel corso del 900, alla fotografia e per anni dire Carbonaro ha significato dire matrimoni, lauree, giorni indelebili da immortalare.