Scicli, un arresto, segnalato assuntore di droga

Scicli - I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno tratto in arresto Artur Lecini, classe 1987, cittadino albanese. A seguito di un normale controllo nella periferia di Scicli si è stato accertato che lo stesso si era reintrodotto illecitamente nel territorio italiano nonostante fosse stato espulso ed accompagnato alla frontiera nel marzo 2017. L'arrestato, così come disposto dall'autorità giudiziaria iblea, è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa.

Sono stati segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente 2 persone: un ragazzo a Donnalucata, C.V. classe 2000 trovato in possesso di 0,5 gr. di sostanza stupefacente del tipo Hashish, ed un altro a Pozzallo I.M. classe 1986, trovato in possesso di una modica quantità di Eroina.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata presso il Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa al fine di stabilirne il principio attivo.