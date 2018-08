Discariche abusive a Marina di Ragusa

Ragusa -Gentile Ragusanews,

Vi scrivo per segnalare l'aumento esponenziale di discariche abusive nel ragusano a seguito della riforma del sistema di raccolta.

In particolare vi invio le foto che ho scattato sulla SP37 che va dallo Stradone di Marina a Santa Croce Camerina. Le piazzole di sosta sono intasate di rifiuti e materassi. È ancora più allarmante il fatto che proseguendo, lungo il margine della strada, incivili e ignoranti abbandonano sacchi di spazzatura un po' ovunque.

Lo stesso fenomeno accade sulla SP85, ovvero nella zona di Randello, ma anche lungo molte altre strade della provincia.

Spero vivamente che qualcuno si degni finalmente di intervenire, al fine di scoraggiare questi incivili e vandali dal rovinare l'immagine di un territorio che non merita tutto questo, e che tra l'altro, non può permettersi di perdere gli introiti legati al turismo. Andrebbe trovata una soluzione condivisa prima possibile.

Spero anche che la redazione di Ragusanews dia maggiore risalto a questo fenomeno, che non va sottovalutato.

Ringrazio e porgo cordiali saluti.