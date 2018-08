Marina di Ragusa, è arrivata la birra scozzese

Ragusa - C’è addirittura una birra scozzese che si ispira all’Oriente, e più esattamente al Giappone, nell’anteprima summer di Birrocco al porto turistico di Marina di Ragusa. La manifestazione è iniziata ieri sera con una grande partecipazione di pubblico ma non si chiuderà più questa domenica sera ma lunedì sera. A seguito della proclamazione del lutto nazionale per la giornata di oggi, sabato 18 agosto, il programma musicale di Birrocco Summer subisce uno slittamento rinviando a domani la presenza degli artisti di oggi e facendo inolte spostare di un giorno, appunto a lunedì sera, la chiusura dell’evento. Restano invece pienamente operativi, per questa sera, gli stand legati alla degustazione di birre e street food. Ieri è stata subito festa con la possibilità di abbinare alle "craft beer" anche i prodotti più tipici come le produzioni gastronomiche locali ma anche il coppo fritto e perfino la porchetta. Il focus resta comunque per le tante produzioni artigianali con ampio spazio ai birrifici siciliani che saranno poi presenti con i propri stand alla manifestazione canonica, il Birrocco che si svolge in centro storico a Ragusa superiore il 7, 8 e 9 settembre, quando ci saranno anche i laboratori del gusto con gli esperti nazionali e più palchi per i vari concerti. Ma intanto a Marina di Ragusa, nell’anteprima d’agosto, è possibile già perdersi tra queste produzioni d’eccellenza e contemporaneamente ammirare la darsena del porto dalla piazza in cui si svolge l’evento.