L'attore Jude Law in vacanza nel ragusano

Ispica - Britannico, 46enne, bello e impossibile. L'attore di fama mondiale Jude Law, londinese, due volte candidato all'Oscar, è in vacanza in provincia di Ragusa, ospite della Locanda Don Serafino e di Pinuccio La Rosa. Oggi ha trascorso una giornata di mare al Porto Ulisse Beach e si è concesso alcune visite a monumenti e brani di città d'arte del Val di Noto, dopo un pranzo nel ristorante due stelle Michelin di Ibla.

Jude ha recitato in molti film famosi, tra cui L'amore non va in vacanza, Closer, Sherlock Holmes, A.I. - Intelligenza artificiale, Sleuth - Gli insospettabili, Hugo Cabret, Anna Karenina e Grand Budapest Hotel. E' stato sposato più volte e ha cinque bambini. Si è detto entusiasta del barocco ibleo, e molto sorpreso dalla qualità delle spiagge e del mare.