Jude Law, lo sciclitano

Scicli - Visita a Palazzo Beneventano, da Rocciola Antiquity, e poi via Mormina Penna e piazza Carmine. Jude Law, attore londinese, carismatico, famoso per aver interpretato Watson nello Sherlock Holmes del 2009 diretto da Guy Ritchie, dove l'investogatore era interpretato da Robert Downey Jr., è stato oggi a Scicli ad ammirarne il centro storico.

Il fidato amico dell’eclettico investigatore ha passeggiato insieme a un'amica in cerca di un'acqua tonica refrigerante, godendo di chiese e palazzi storici.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar 2000 come miglior attore non protagonista per Il talento di Mr. Ripley e una candidatura ai Premi Oscar 2004 come miglior attore protagonista per Ritorno a Cold Mountain. Ha inoltre ricevuto tre candidature ai Golden Globe e ha vinto un BAFTA come miglior attore non protagonista per il primo film citato. Oltre al suo impegno nel cinema, è attivo anche nella scena teatrale e recita sia in Regno Unito sia a Broadway. Le sue numerose interpretazioni gli hanno fatto ottenere due candidature ai Tony Award, due ai Drama Desk Award e tre agli Olivier Award.

Ha recitato in L'amore non va in vacanza, Closer, Sherlock Holmes, A.I. - Intelligenza artificiale, Sleuth - Gli insospettabili, Hugo Cabret, Anna Karenina e Grand Budapest Hotel.