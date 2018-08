Delfino spiaggia al Pisciotto, soccorso e liberato in mare. VIDEO

Scicli - Un delfino è spiaggiato stamani a Punta Pisciotto di Sampieri. Ad accorgersi del cetaceo in difficoltà alcuni bagnanti. Il delfino aveva perso l'orientamento e la rotta. Alcune persone che prendevano il bagno nella spiaggia di Sampieri si sono accorti della difficoltà in cui versava il grosso pesce, lo hanno soccorso, aiutandolo in una operazione di iperventilazione e respirazione e lo hanno aiutato a riconquistare il largo. Bravi!